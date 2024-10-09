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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:26
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Mehmet Ö'nün kullandığı 46 P 2055 plakalı otomobil, Kurtalan Caddesi'nde, Yusuf B. idaresindeki 33 AYK 271 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Zahide T, Alaaddin T. ve Fatma B. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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