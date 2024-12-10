Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.
Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, kaçakçılığın önlenmesi için suç örgütlerine yönelik çalışmaları sürdürüyor.
Kent merkezi ve Kurtalan ilçesinin Tatlı köyünde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, 36 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 14 cep telefonu, 35 sim kart, 13 USB bellek, 12 gram kokain, hassas terazi ve suçtan elde edildiği belirtilen 31 bin 200 lira ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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