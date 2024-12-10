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        Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:18
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        Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, kaçakçılığın önlenmesi için suç örgütlerine yönelik çalışmaları sürdürüyor.

        Kent merkezi ve Kurtalan ilçesinin Tatlı köyünde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyade tüfeği, 36 fişek, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 14 cep telefonu, 35 sim kart, 13 USB bellek, 12 gram kokain, hassas terazi ve suçtan elde edildiği belirtilen 31 bin 200 lira ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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