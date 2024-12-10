Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Siirt'te düzenlenen kaçakçılık operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle, kaçakçılığın önlenmesi için suç örgütlerine yönelik çalışmaları sürdürüyor.