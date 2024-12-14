Siirtli genç kız babasından öğrendiği arıcılıkta devlet desteğiyle kendi kovanlarını kurdu

FECRİ BARLIK - Siirt'te 22 yaşındaki Ayşe Deli, arıcılıkta devletten aldığı destekle babasına omuz vererek ailesinin geçimine katkı sağlıyor.

Merkez İnkapı köyü Kutluca mezrasında yaşayan 9 çocuklu ailenin en büyük evladı olan Deli, çocukluğundan beri ilgi duyduğu ve babasından öğrendiği arıcılığı her geçen gün geliştiriyor.

Deli, Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yüzde 50 hibeyle yaklaşık 600 bin lira değerinde bal sağım makinesi ve çeşitli ekipman aldı, kendi kovanlarını kurdu.

Pervari balı üreten genç arıcı, sahip oldukları 450 arılı kovanı 1000'e çıkarmayı hedefliyor. - 6 kuşaktır arıcılık yapıyorlar Ayşe Deli, AA muhabirine, arıcılık geleneğinin ailesinde 6 kuşaktır devam ettiğini söyledi. Bu işin inceliklerini babasından öğrendiğini anlatan Deli, ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla sürdürdüğü mesleğinin kendisi için çok önemli olduğunu kaydetti.

Babasının arıcılıkta usta olduğunu dile getiren Deli, "Babamdan çok şey öğrendim, o benim ustam. Devletimizin verdiği destekle kovan sayımızı arttırıp daha büyük işler yapmayı hedefliyoruz." dedi. Devletin sağladığı 450 kovan desteğini çok iyi değerlendirerek sayıyı 1000'e çıkarmayı hedeflediğini vurgulayan Deli, şunları kaydetti:

"Umarım önümüzdeki yıl daha iyi yerlere geliriz. Babamdan öğrendiğim tekniklerle arıcılığımı geliştirdim ve hibe desteğiyle işlerimi büyüttüm. Buranın florası arılar için çok zengin. Arılarımızı yazın serin olmaları için Bitlis'in Tatvan yaylalarına götürüyoruz, kışın da buraya getiriyoruz." Deli, başka kadınlara da örnek olmayı umduğunu belirterek, arıcılığın yeni nesillere aktarılmasında da köprü olmak istediğini sözlerine ekledi.

Ayşe Deli'nin babası Zakir Deli de arıcılık geleneğinin atalarından miras kaldığını ve tüm çocuklarının bu işi öğrenmeye istekli olduğunu söyledi. Arıcılığa ilgi duyan çocuklarının her birine bu mesleği öğretmeye özen gösterdiğini dile getiren Zakir Deli, "Tüm çocuklarım arıcılığa meraklı ve bana yardımcı oluyorlar. Ayşe, devletin verdiği hibeyle kendi kovanlarını kurarak arıcılık işine adım attı. Dağ eteklerinde çok güzel bal üretiyoruz. Kızım da bu işte ayakları üzerinde durmaya başladı." ifadelerini kullandı.