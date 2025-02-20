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        Siirt'te hasta taşıyan ve kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 14:35 Güncelleme: 20.02.2025 - 14:35
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        Siirt'te hasta taşıyan ve kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
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        Siirt'in Pervari ilçesinde hasta taşırken yolda kara saplanan ambulans, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Pervari'ye bağlı Doğanköy'den apandisit rahatsızlığı bulunan M. Onat'ı (20) alarak hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan ambulans, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce kara saplanan ambulans kurtarıldı.

        Hasta taşıyan ambulansın Pervari Devlet Hastanesi'ne ulaşması sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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