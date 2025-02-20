Siirt'te hasta taşıyan ve kar nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Pervari'ye bağlı Doğanköy'den apandisit rahatsızlığı bulunan M. Onat'ı (20) alarak hastaneye ulaştırmak üzere yola çıkan ambulans, Geçittepe mevkisinde kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

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