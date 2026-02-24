Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yolbaş, hastane inşaatını inceledi
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, 400 yataklı ek hizmet binası inşaatında inceleme yaptı.
Hastaneden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yolbaş'ın beraberinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İlker Uluçay, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yener Tanık, başhekim yardımcıları Yusuf Akay ve Burak Özkan ile yapımı devam eden hastane ek hizmet binasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Yolbaş'ın yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ziyarette inşaatın fiziki ilerleme düzeyi, teknik altyapı çalışmaları ve klinik alanların planlaması değerlendirildi, hasta konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler de ele alındı. Poliklinikler, servisler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerdeki mevcut durum gözden geçirildi. Ayrıca tıbbi cihaz altyapısı ile dijital hastane sistemlerine ilişkin planlamalar da değerlendirildi."
Açıklamada, "Siirt çevre yolunda 70 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden ve ihtiyaç halinde 500 yatak kapasitesine çıkarılabilecek şekilde planlanan bina, 20 bin 619 metrekare oturum alanına ve toplam 89 bin 749 metrekare kapalı alana sahip olacak." ifadelerine yer verildi.
