Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yolbaş, hastane inşaatını inceledi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, 400 yataklı ek hizmet binası inşaatında inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yolbaş, hastane inşaatını inceledi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, 400 yataklı ek hizmet binası inşaatında inceleme yaptı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Yolbaş'ın beraberinde Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İlker Uluçay, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yener Tanık, başhekim yardımcıları Yusuf Akay ve Burak Özkan ile yapımı devam eden hastane ek hizmet binasında incelemelerde bulunduğu belirtildi.


        Yolbaş'ın yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


        "Ziyarette inşaatın fiziki ilerleme düzeyi, teknik altyapı çalışmaları ve klinik alanların planlaması değerlendirildi, hasta konforunu artırmaya yönelik düzenlemeler de ele alındı. Poliklinikler, servisler, yoğun bakım üniteleri ve ameliyathanelerdeki mevcut durum gözden geçirildi. Ayrıca tıbbi cihaz altyapısı ile dijital hastane sistemlerine ilişkin planlamalar da değerlendirildi."


        Açıklamada, "Siirt çevre yolunda 70 bin metrekarelik alanda yapımı devam eden ve ihtiyaç halinde 500 yatak kapasitesine çıkarılabilecek şekilde planlanan bina, 20 bin 619 metrekare oturum alanına ve toplam 89 bin 749 metrekare kapalı alana sahip olacak." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Vatandaş konuttan ne bekliyor?
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Trump'ın İran kararında iki isim etkili olacak
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!

        Benzer Haberler

        Okul bahçesindeki "Selahaddin'in Sofrası" öğrencileri iftarda buluşturuyor
        Okul bahçesindeki "Selahaddin'in Sofrası" öğrencileri iftarda buluşturuyor
        Siirt'te 1,5 ayda 690 bin 526 yolcuya toplu taşıma hizmeti verildi
        Siirt'te 1,5 ayda 690 bin 526 yolcuya toplu taşıma hizmeti verildi
        Siirt'te kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Siirt'te kayalıklarda 4 gündür mahsur kalan 2 keçi kurtarıldı
        Siirt'te müziği duyan çöpünü çıkartıyor
        Siirt'te müziği duyan çöpünü çıkartıyor
        AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri
        AK Partili Özturan ve Mavi'den hane ziyaretleri
        Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama
        Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama