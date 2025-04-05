Siirt'te 5 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
İlçeye bağlı Üçpınar köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi Ayşe Ç'yi evde hareketsiz bulan aile fertleri, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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