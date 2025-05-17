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        MHP Siirt İl Başkanı Tükenmez, Eruh'ta köy ziyaretlerinde bulundu

        MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Eruh ilçesinde bazı köy ve mezarları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:49
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        MHP Siirt İl Başkanı Tükenmez, Eruh'ta köy ziyaretlerinde bulundu
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        MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Eruh ilçesinde bazı köy ve mezarları ziyaret etti.

        Tükenmez beraberinde kanaat önderi gazi Burhan Yeyrek ve partililerle Eruh'un Okçular, Doğanca ve Erkent köyleri ile Sığırlı mezrasını ziyaret etti.

        Ziyarette muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Tükenmez, talep ve sorunları dinledi.

        Tükenmez, fırsat buldukları her anı vatandaşlarla geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

        Muhtar ve vatandaşların talep ve beklentilerini dinlediklerini dile getiren Tükenmez, şöyle dedi:

        "Bizim için her köy, her mezra büyük bir değere sahip. MHP olarak halkımızla iç içe olmayı, onların sorunlarına yerinde çözüm aramayı görev biliyoruz. İnşallah bu ziyaretlerimiz artarak sürecek. Siirt'imizin her köşesine ulaşma gayretimizi kararlılıkla devam ettireceğiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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