DİKA Yönetim Kurulu Toplantısı Siirt'te gerçekleştirildi

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu Toplantısı Siirt'te yapıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'nın ev sahipliğinde, Siirt Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Şırnak Valisi Birol Ekici, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, DİKA Genel Sekreteri Aykut Aniç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Vali Kızılkaya, yaptığı konuşmada, toplantının Siirt'te yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

DİKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, DİKA'nın bu yılki üçüncü yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, "DİKA tarafından 2025 yılında Batman ilinde yürütülen bir güdümlü proje tamamlanmış olup, Siirt ilinde yürütülecek bir güdümlü proje için de bakanlık onayını bekliyoruz. Bununla birlikte ikisi Siirt, biri Şırnak ilinde yürütülecek 3 güdümlü projenin fizibilite çalışmaları da devam etmektedir." dedi.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında 3, Çalışan ve Üreten Gençler Programı (ÇÜGEP) ile 3, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile 8 projenin desteklenmesine devam edildiğini bildiren Akkoyun, bakanlık programları kapsamında 2024-2025 yıllarında bölgeye toplam 161.9 milyon lira ek kaynak çekildiğini ifade etti.

"Uluslararası projeler kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olduğu yeşil dönüşüm odaklı SoGreen Projesi başlatılmış olup DİKA tarafından kullanılmak üzere TR3 Bölgesine 16 milyon avro kaynak tahsis edilmiştir." diyen Akkoyun, şöyle devam etti:

"AB finansmanlarıyla Mardin'de uygulanmakta olan Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında ise Mardin'de 5 tesisin yapımı tamamlanmış, 20'si 2025 yılının ilk 6 ayı olmak üzere toplam 56 kişiye iş kurma ve geliştirme desteği sağlanmıştır. SEECO Projesi kapsamında desteklenen projelerle Türkiye'de üniversiteler bünyesindeki ilk glütensiz ürünler fırını Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde hayata geçirilmiştir. Türkiye'de gençlik merkezleri bünyesindeki ilk yazılımcı girişim merkezi ve Mardin'in ilk kuluçka merkezinin kurulumu da tamamlanmıştır. Gıda ve yöresel yemekler konusunda mesleki eğitimler verecek gastronomi merkezi ile Ömerli ilçesinde tarım makineleri ortak kullanım merkezine destek sağlanmıştır."