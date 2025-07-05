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        Siirt'te tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya salındı

        Siirt'te jandarma ekiplerince yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan yabani kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 12:07 Güncelleme: 05.07.2025 - 12:07
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        Siirt'te tedavileri tamamlanan yabani kuşlar doğaya salındı
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        Siirt'te jandarma ekiplerince yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan yabani kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), doğaya ve yaban hayatına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda jandarma ekiplerince vatandaşlardan gelen ihbarlar ve yürütülen devriye faaliyetleri sonucunda doğada yaralı ve güçten düşmüş bazı kuş türleri bulundu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile koordineli şekilde Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesine teslim edilen yabani kuşlar, tedavilerinin ardından jandarma ekiplerince yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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