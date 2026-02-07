Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Siirt Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt Valiliğini ziyaret etti.





Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yılmaz, Siirt Valiliğini ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladı.



Yılmaz ve beraberindekiler, Vali Kemal Kızılkaya ile makamında görüşerek, kentte yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.



AK Parti Siirt İl Başkanlığını da ziyaret eden Yılmaz, burada partililer tarafından karşılandı.



AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan'dan yapılan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yılmaz, daha sonra AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi.







