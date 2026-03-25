Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Siirt Haberleri

        Uzmandan tüberküloz tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Gizem Çil, "24 Mart Dünya Tüberküloz Günü" dolayısıyla tüberküloz hastalığında erken teşhisin önemine dikkat çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çil, tüberkülozun önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu, hastalığın bulaşıcı olmasına rağmen önlenebilir ve tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

        Erken tanının hayati önem taşıdığını ve vatandaşların hastalığa ilişkin bilinçli olması gerektiğini dile getiren Çil, özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaş riskinin arttığını, düzenli ve eksiksiz tedavinin hastalığın tamamen iyileşmesinde kritik rol oynadığını ifade etti.

        Toplumda farkındalığın artırılmasının tüberkülozla mücadelede en güçlü unsurlardan biri olduğunu dile getiren Çil, şunları kaydetti:


        "Herkesin sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerekir. Her yıl milyonlarca insanı etkileyen bu hastalık, erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen kontrol altına alınabilir. Tüberküloz çoğunlukla akciğerleri tutar ve uzun süren öksürük, balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir.


        Unutulmamalıdır ki erken tanı hayat kurtarır. Düzenli ve eksiksiz tedavi hastalığı tamamen iyileştirir. Koruyucu önlemlerle bulaş riski azaltılabilir. Bu vesileyle, Dünya Tüberküloz Günü'nde herkesi bilinçli olmaya ve sağlığını korumaya davet ediyoruz. Sağlıklı bir toplum için erken tanı, doğru tedavi ve farkındalık şarttır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
