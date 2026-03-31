Giresun'dan öğrencilerin Siirt'teki jandarmaya gönderdiği mektuplara cevap yazıldı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı personeli, Giresun'dan öğrencilerin gönderdiği mektupları yanıtsız bırakmadı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Giresun merkezde bulunan TOBB Abacıbükü İlkokulu öğrencileri tarafından "Kahraman Mehmetçiklere Sevgi Mektubu" etkinliği kapsamında hazırlanan mektuplar, Siirt'te görev yapan jandarma personeline ulaştırıldı.



Öğretmenlerinin rehberliğinde kaleme alınan mektuplarda öğrenciler, çizdikleri kalplerin bir kısmını kendileri boyarken, diğer kısmının jandarma personeli tarafından tamamlanmasını istedi.



Vatan ve bayrak sevgisini yansıtan mektuplar, jandarma personeli tarafından ilgiyle karşılandı. Personel, öğrencilerin bu anlamlı talebine kayıtsız kalmayarak kalplerin eksik kalan bölümlerini doldurdu ve mektuplara aynı içtenlikle yanıt verdi.



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen de Miraç adlı öğrenciye yazdığı cevapta, "Bugün göstereceğin çaba yarın seni gurur duyacağın yere getirecektir. Vazgeçme, bilgi sana yol gösterecektir." ifadelerine yer verdi.



Giresun ile Siirt arasında kurulan bu anlamlı bağın, milletin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiği ve gönüller arasında sıcak bir köprü oluşturduğu belirtildi.



Çalışmanın, Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldığı kaydedildi.

