        Siirt'te itfaiyeden kreş öğrencilerine yönelik yangın eğitim

        Siirt'te İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kreşteki çocuklara yangın güvenliği ve acil durum eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kreşin bahçesinde çocuklara bilgi verdi, yangın söndürmede kullanılan ekipman ve araçları tanıttı.

        İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çocuklara acil durumlarda yapılması gerekenler ve temel güvenlik kurallarında eğitim verildiğini belirtti.

        İtfaiye araçlarının tanıtılarak ekipmanların kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldığını dile getiren Yılmaz, "Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yangın tüpünün nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak gösterdik. Ayrıca tahliye anında dikkat edilmesi gereken hususlar canlandırıldı. Bu tür eğitimlerle korkuyu değil, doğru bilgiyi aşılıyoruz ve olası risklere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Benzer Haberler

        Siirt'te sağanak sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
        Siirt'te sağanak sonrası oluşan gökkuşağı hayran bıraktı
        Siirt'te kontrolden çıkan araç takla attı
        Siirt'te kontrolden çıkan araç takla attı
        Siirt'te SUV tipi araç devrildi
        Siirt'te SUV tipi araç devrildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Siirt'te protesto edildi
        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Siirt'te gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Siirt'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirild...
        Siirt'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirild...