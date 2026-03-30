Siirt'te itfaiyeden kreş öğrencilerine yönelik yangın eğitim

Siirt'te İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kreşteki çocuklara yangın güvenliği ve acil durum eğitimi verildi.



Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren kreşin bahçesinde çocuklara bilgi verdi, yangın söndürmede kullanılan ekipman ve araçları tanıttı.



İtfaiye Müdürü Misbah Yılmaz, çocuklara acil durumlarda yapılması gerekenler ve temel güvenlik kurallarında eğitim verildiğini belirtti.



İtfaiye araçlarının tanıtılarak ekipmanların kullanımına ilişkin bilgiler paylaşıldığını dile getiren Yılmaz, "Çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte yangın tüpünün nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak gösterdik. Ayrıca tahliye anında dikkat edilmesi gereken hususlar canlandırıldı. Bu tür eğitimlerle korkuyu değil, doğru bilgiyi aşılıyoruz ve olası risklere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

