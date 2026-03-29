Siirt'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.



Valiliğin açıklamasına göre, Siirt ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.





Bu kapsamda Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Baykan ilçesi Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.





Olaya ilişkin D.K, S.G, A.B. ve R.K. gözaltına alındı.









