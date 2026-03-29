Siirt'te aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Siirt'in Baykan ilçesinde bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, Siirt ve Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Baykan ilçesi Şehit Bünyamin Torgut Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan bir araçta yakıt deposuna gizlenmiş 9 kilo 700 gram esrar ele geçirildi.
Olaya ilişkin D.K, S.G, A.B. ve R.K. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.