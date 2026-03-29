        Giriş: 29.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        Uzmanından obezitenin önlenmesinde sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekildi

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzman Diyetisyeni İsmail Çevik, obezitenin önlenmesinde sağlıklı beslenmenin önemini vurguladı.


        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çevik, obezitenin giderek artan ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti.

        Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Çevik, obezitenin yalnızca kilo fazlalığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ederek, bu durumun birçok kronik hastalığa zemin hazırladığını vurguladı.

        Obezitenin oluşmasında düzensiz ve yüksek kalorili beslenme ile fiziksel aktivite yetersizliğinin başlıca etkenler arasında yer aldığını dile getiren Çevik, şunları kaydetti:

        "Özellikle işlenmiş gıdaların artan tüketimi ve hareketsiz yaşam tarzı, sorunun yaygınlaşmasına neden oluyor. Obezite, vücutta sağlığı olumsuz etkileyecek düzeyde aşırı yağ birikimi olarak tanımlanır. Bu durum tip 2 diyabet, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri ve eklem rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın riskini artırır. Bu nedenle obezitenin tedavisinden çok önlenmesi daha önemlidir. Sağlıklı ve dengeli beslenme, obezitenin önlenmesinde temel rol oynar. Günlük beslenmede sebze ve meyve, tam tahıllar, kuru baklagiller ve kaliteli protein kaynaklarına yer verilmelidir. Şekerli içecekler ile paketli ve yüksek yağ içeren gıdalar sınırlandırılmalı, porsiyon kontrolü, düzenli öğün ve yeterli su tüketimine dikkat edilmelidir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

