Cüneyt Çakır’dan ‘Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor’ projesine destek

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– Siirt’in Şirvan İlçe Kaymakamlığı tarafından başlatılan 'Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor' projesine başarılı futbol hakemi Cüneyt Çakır’dan da destek geldi.

6 Haziran 2015'te Şampiyonlar Ligi Finalinde Barcelona Juventus maçını yöneterek Şampiyonlar Ligi’nde final yöneten ilk Türk hakem olan Cüneyt Çakır, Şirvan İlçe Kaymakamlığın başlattığı projeye çektiği video ile destek oldu. Çakır, “‘Şirvanlı Gençler Kitap Okuyor’ projesini bende destekliyorum. Gençler sağlığınız için evde kalın kitap okuyun herkese selamlar” ifadelerini kullandı.

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