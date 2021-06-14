Siirt'te 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi

Siirt'te, acil çağrıların tek merkezden yönetileceği 112 Acil Çağrı Merkezi hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi amacıyla 81 ilde hayata geçirilecek 112 Acil Çağrı Merkezi, Siirt kent merkezi Doğan Mahallesi'nde inşa edilen modern binada açıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan ile merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, merkezin son teknolojik sistemle donatıldığını ve Türkiye'de 75. merkez olarak hizmete girdiğini söyledi. Merkezin 24 milyon 16 bin 764 liraya mal olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın çok büyük bir projesi acil çağrı numaralarının birleştirmesi projesi. Bugün itibari ile Siirt ile beraber Türkiye’de 75. il devre girmiş oldu. Tabi bu acil çağrı numaralarının birleştirilmesi tabi burada çok büyük bir yatırım var. Acil çağrı merkezi fiziki binası bunun elektronik alt yapısı, donanımı yaklaşık 25 milyon liradır. Bir yatırım yapıldı, 81 ilde haziran sonu itibari ile tamamlanmış olacak. Dolayısıyla acil çağrı numaralarını tek merkezde, tek numaralarda, tek yazılımda karşılanması tabi zaman kaybını önleyecek, etkin müdahaleyi sağlayacak. Bir çağrı geldiğinde sağlıkla ilgili olabilir, yangın olabilir, trafik kazası olabilir ilgili kurumlar anında haberdar olacak, ilgili kurumlar olaya anında müdahale etme imkanı bulacaktır” dedi.

Açılış törenine İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

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