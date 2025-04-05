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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te Ayşe Çelik'in şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Bir kadının şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı!

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde, 5 çocuk annesi olan 34 yaşındaki Ayşe Çelik, evinde eşi tarafından baygın bulundu. Eve gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde anne Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 13:46 Güncelleme: 05.04.2025 - 13:51
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        Bir kadının şüpheli ölümü! Soruşturma başlatıldı!
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        Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçpınar köyünde, 5 çocuklu 34 yaşındaki Ayşe Çelik evinde eşi tarafından baygın halde bulundu. Eşinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İHA'daki habere göre sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Ayşe Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Kurtalan Cumhuriyet Savcılığı, konu ile ilgili soruşturma başlattı.

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