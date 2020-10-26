Siirt'te Kovid-19 konferansı verildi

AA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde düzenlenen konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kovid-19 ile sosyal ve psikolojik mücadelede gelinen durumu değerlendirdi.Sürecin çok iyi yönetilerek bu duruma geldiğini dile getiren Işıktaş, şunları kaydetti:

"Kovid-19 süresince toplumun yaşamış olduğu psikolojik sorunların çok iyi hesaba katılması gerekir. Salgın bizim için önemli bir tehdit. Aileyi, fertleri ve toplumun içinde bulunduğu tüm sistemi, ekonomi, sosyal ve siyasal yapıyı etkiliyor. Tedbirleri alarak kendimizi korumamız gerekir. Kovid-19 sürecinde bilhassa sosyal hizmetler alanında çalışan personelin yaşadığı stres ve kaygıların belirlenmesi ve azaltılması gerekir. Kovid-19 bir tehdit olarak karşımıza duruyor, toplumun yaşadığı süreci çok iyi anlamamız gerekir."

Sosyal Politikalar Kurulu'nun görev ve tanımı hakkında da bilgi veren Işıktaş, kurulun, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması sürecinde yaşanan sosyal sorunları belirlemek için kurulduğunu, en öncelikli görevinin de bürokrasiyi azaltmak olduğunu sözlerine ekledi.