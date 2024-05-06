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        Haberler Dünya Rusya: Ukrayna, İngiliz silahlarıyla topraklarımıza saldırırsa İngiltere'nin askeri unsurları vurulabilecek

        Rusya: Ukrayna, İngiliz silahlarıyla topraklarımıza saldırırsa İngiltere'nin askeri unsurları vurulabilecek

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğunu" söyledi. Yaklaşık iki saat sonra kaldırılan ve daha sonra tekrar yayımlanan haber, Rusya'nın tepkisini çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:21 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:21
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        Rusya'dan İngiltere'ye uyarı
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına saldırması durumunda, Ukrayna dışında da İngiltere'ye ait askeri unsurların vurulabileceğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'ın Reuters'a verdiği röportajda "Ukrayna'nın, Rus topraklarındaki hedeflere İngiliz silahlarıyla saldırma hakkına sahip olduğu" yönünde açıklama yaptığı anımsatıldı.

        Bu sebeple İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Nigel Casey'in bakanlığa çağrıldığı ve protesto notası verildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

        "Cameron'un düşmanca açıklaması, İngiltere'nin, Ukrayna'ya verilen uzun menzilli seyir füzelerinin Rus topraklarına karşı kullanılmayacağı yününde daha önce verdiği taahhütleriyle çelişiyor. Cameron, bu yaklaşımı reddederek, ülkesinin fiilen çatışma tarafı olduğunu kabul etti. Rus tarafı, Cameron'ın ifadelerini ciddi bir gerilim kanıtı ve Londra'nın çatışmalarda Kiev tarafında yer aldığı teyidi olarak değerlendiriyor. Ukrayna'nın İngiliz silahlarıyla Rus topraklarına yapacağı saldırılara yanıt olarak, Ukrayna'da ve Ukrayna dışında bulunan İngiltere'nin herhangi bir askeri unsur ve teçhizatı vurulabilecek."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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