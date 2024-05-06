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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son haberler: Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!

        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!

        İstanbul'da, Bahçelievler Basın Ekspres yolunda, iddiaya göre makas atarak ilerleyen motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kişi kafasını bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ayağından yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 15:11 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:17
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        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
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        İstanbul'da kaza saat 12.00 sıralarında Basın Ekspres Yanyol, Küçükçekmece mevkii, Kuyumcukent istikametinde meydana geldi.

        BAŞINI BARİYERLERE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere ve motosiklet makas atarak ilerlediği sırada savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olduğu öğrenilen kişi motosikletten yola savrularak, kafasını bariyerlere çarptı; sürücünün ise ayağı kırıldı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola savrulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

        GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

        Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Motosiklet sürücüsü ile hayatını kaybeden kişinin arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü.

        SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

        Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı.

        KAPANAN YOL AÇILDI

        Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.

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