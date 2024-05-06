Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
İstanbul'da, Bahçelievler Basın Ekspres yolunda, iddiaya göre makas atarak ilerleyen motosiklet bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen kişi kafasını bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün ayağından yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul'da kaza saat 12.00 sıralarında Basın Ekspres Yanyol, Küçükçekmece mevkii, Kuyumcukent istikametinde meydana geldi.
BAŞINI BARİYERLERE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere ve motosiklet makas atarak ilerlediği sırada savrularak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kasksız olduğu öğrenilen kişi motosikletten yola savrularak, kafasını bariyerlere çarptı; sürücünün ise ayağı kırıldı.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yola savrulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Motosiklet sürücüsü ile hayatını kaybeden kişinin arkadaşı uzun süre gözyaşı döktü.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde önlem aldı.
KAPANAN YOL AÇILDI
Olay yeri inceleme ve polis ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol yeniden açıldı.