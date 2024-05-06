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        Haberler Magazin Haluk Levent, "Spekülatif haberler var"

        Haluk Levent, "Spekülatif haberler var"

        TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Haluk Levent, konser esnasında yuhalandığı yönündeki iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:34
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        "Hayır, yuhalanmadım"
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        TFF 3'üncü Lig'de şampiyon olarak 2'nci Lig'e yükselen TPAO Batman Petrolspor'un şampiyonluk kutlamasında sahne alan Haluk Levent, sahnede İzmir Marşı okuduğu esnada bir grup tarafından yuhalandığı ve bazı insanların konseri terk ettiği yönündeki iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

        55 yaşındaki Haluk Levent, konserden bir videosunu yayınlayıp; "Dün yağmur altında verdiğim Batman konseriyle ilgili spekülatif haberler var. Canlarım! Dünyanın neresinde olursa olsun repertuarım aynı. Ayrıca Batman'da en fazla konser vermiş müzisyenlerden biriyim. Buyurun konserden kareler. Kısaca Batman halkıyla yine bütün olduk" ifadelerini kullandı.

        Fotoğraflar: AA

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