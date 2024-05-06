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        Beşiktaş'tan dev transfer hamlesi! Di Maria, Hermoso, Haller...

        Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, Di Maria, Hermoso ve Haller isimleri gündeme girerken taraftarları da heyecan sardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 17:56 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:56
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        Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş, flaş bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Angel Di Maria'yı transfer listesine ekledi.

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        Benfica'yla sezon sonu bitecek kontratını uzatmayan 36 yaşındaki Arjantinli yıldız ile önümüzdeki günlerde resmi temasların başlayacağı ifade edildi.

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        Başkan Hasan Arat ve ekibi, Beşiktaş'ın gelecek projesini anlatarak birçok talibi bulunan tecrübeli oyuncuyu ikna etmeyi hedefliyor.

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        DEV TAKIMLARDA OYNADI

        Kariyeri başarılarla dolu olan Arjantinli kanat oyuncusu, ülkesi Rosario Central'de başladığı futbol hayatına Avrupa'da Benfica'da sürdürdü.

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        Yaptığı çıkışın ardından 33 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 4 sezon eflatun- beyazlılarda forma giyen Di Maria, 2014'te 75 milyon euro'ya Manchester United'a gitti.

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        Yıldız oyuncu, bir yıl sonra 7 sezon top koşturacağı PSG'ye 63 milyon euro'ya imza attı.

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        36 yaşındaki futbolcu, daha sonra Juventus ve yeniden Benfica'da görev yaptı. Di Maria, toplam 766 maçta 178 gol atarken; 267 asist yaptı.

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        Bu sezon Portekiz ekibinde 46 maça çıkan Tangocu, 16 gol ve 15 asistlik performansıyla şov yaptı.

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        GÖZLER HERMOSO'DA

        Siyah-beyazlıların diğer hedefinin Mario Hermoso olduğu vurgulandı.

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        Beşiktaş'ın Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcu ve menajerini transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a davet ettiği aktarıldı.

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        Mario Hermoso ile Beşiktaş arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği kaydedildi.

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        Siyah-beyazlı idarecilerin 28 yaşındaki stoperin transferini bitirmeye çok istekli olduğu belirtildi.

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        Mario Hermoso bu sezon Atletico Madrid'de 40 maça çıktı. 28 yaşındaki stoper bu müsabakalarda 2 gol attı ve 3 asist üretti.

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        HALLER İDDİASI HEYECAN YARATTI

        Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gelecek dönem için Borussia Dortmund’un Fildişi Sahilli golcüsü Sebastien Haller’i gündemine aldı.

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        İtalyan basında çıkan haberlere göre Kartal, Haller’i gelecek sezon için 1 numaralı transfer hedefi olarak belirledi.

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        Haberde, Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta Borussia Dortmund ile temasa geçtiği ve niyetini belli ettiği belirtilirken Siyah-Beyazlı ekibin Haller için istenen bonservis bedelini ilk aşamada yüksek bulduğu kaydedildi.

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        Bununla birlikte iki kulüp arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve Beşiktaş’ın Haller transferini bitirmek için büyük çaba içinde olduğu ifade edildi.

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        29 yaşındaki Haller, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 18 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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