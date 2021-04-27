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Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı bir köyde karantina önlemi

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı

Siirt'te Kovid-19 vakalarının arttığı bir köyde karantina önlemi
Siirt'te bir köy karantinaya alındı
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AA

Kurtalan Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, artan vakalar nedeniyle Gözpınar köyünde karantina uygulanmasına karar verildi. Vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla köye giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle kapatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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