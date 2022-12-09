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'Sil Baştan Kaynanam'da buluştular

Başrolünde; Alper Saldıran, Algı Eke ve Zeynep Eronat'ın yer aldığı 'Sil Baştan Kaynanam' filminin galası, dün akşam gerçekleştirilen bir organizasyon ile yapıldı

'Sil Baştan Kaynanam'da buluştular - Magazin haberleri
'Sil Baştan Kaynanam'da buluştular
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HABERTURK.COM

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini Raşit Çelikezer'in üstlendiği 'Sil Baştan Kaynanam' filminin galası dün akşam gerçekleştirildi.

Gösterim öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyunculardan Algı Eke, "Hafızasını kaybeden bir gelini oynuyorum, bu akşam çok heyecanlıyız. Biz Sivas’ı çok sevdik. İstanbul’un yarısından fazlası Sivaslı diye bir söylenti varmış, hepsini filmimize bekliyoruz” dedi.



Alper Saldıran ise “Sivas’ın enerjisini ve ruhunu yansıttığımızı düşünüyorum. Komedi zor bir iş, çünkü ayarı kaçtığı zaman komik olmazsınız. Hayatta denk gelmeler kıymetlidir, bunun perdeye yansıdığına inanıyorum. Pandemiden sonra sinema çok yara aldı, umarım seyirci gelir ve sinemamız devam eder. Böyle giderse belki seneye film çekilmez. Dilerim izleyenlerin yüzünü güldürürüz” şeklinde konuştu.

Kaynana rolündeki Zeynep Eronat da “Benim için çok değişik bir roldü, uzun yıllar oyuncu olmama rağmen hiç böyle bir rol oynamadım. Sivas’ta bizi çok güzel ağırladılar. Hep ‘Oğlum olsa nasıl bir kaynana olurdum?’ diye düşündüm, Sivas’taki kaynanaya zaman zaman hak verdim. Tamamen duygusal yönden. Huysuz ve tatlı bir kaynanayı canlandırıyorum, umarım seversiniz” açıklamasında bulundu.

Senarist ve oyuncu Barış Başar, “Bir Sivas filmi ve gelin, kaynana hikâyesi. Başından sonuna Sivas ve ilçelerinde çektik. Çok keyifli bir gelin-kaynana çatışması üzerine kurulu dünyamız. Eziyet gören gelinimiz, hafızasını kaybetmesiyle beraber herkese kan kusturmaya başlıyor, işler tersine dönüyor. Sil baştan diyoruz. Sivaslıları filmimize sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi. Başar, kendisine kaynana sorunuyla ilgili bir soru gelince “Her evli çift gibi, her iki tarafta kaynana problemi bu coğrafyanın gerçeği, biz onu çok komik bir dille anlattık” cevabını verdi.

Geceye 16 yaşındaki kızı Ada Karamanoğlu ile katılan Gökçe Özyol “Çok keyifle çalıştık, Sivas’ı gördük ve lezzetlerini tattık. Çok mutluyuz” dedi.

Yeşim Dalgıçer de “Benim için çok keyifli bir süreçti, daha önce beraber çalıştığım rol arkadaşlarımla inanılmaz bir uyum içindeydik. Çok güzel bir aile komedisi oldu” diye konuşurken Ömer Kurt “Orijinal Sivaslıyım. Sivas’ta içgüveyi zordur, biz 3 tane damat içgüveysiyiz. O biraz sıkıntı oldu” cümleleriyle herkesi güldürdü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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