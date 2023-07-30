Sıla, Bodrumlularla buluştu Sıla, Bodrum Antik Tiyatro'da bu yaz ikinci kez sahne aldı. Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdiğinde çok mutlu olduğunu dile getiren şarkıcı, "Artık ben de Bodrumlu sayılırım buranın tarihi açısından ayrı bir keyif" dedi

Yaz turnesine devam eden Sıla, bu yaz Bodrum Antik Tiyatrosu'nda Kerki Solfej organizasyonuyla sahne aldı. Leopar desenli bir gömleği yırtık kot pantolonu ile kombinleyen Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdiğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"BEN DE BODRUMLU SAYILIRIM"

Sıla daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Artık ben de Bodrumlu sayılırım buranın tarihi açısından ayrı bir keyif.