Silahla iş yerini basan saldırganları dövüp vurdular!

İHA'nın haberine göre, arbedede silahlarını ellerinden alan gruptaki bir kişi de, saldırganlardan birini bacağından vurdu. Yaralanan kişi, yaralı halde yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçtıktan sonra bir iş yerinin bahçesinde yere yığıldı.

Beşiktaş’ta alacakları olduğunu iddia ettikleri bir iş yerine gelen silahlı iki kişi, çıkan kavgada içerideki grup tarafından öldüresiye dövüldü.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre akraba olan Taner D. ve Kenan D., öğle saatlerinde aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.’nın bulunduğu iş yerine geldi. Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.’den alacağını tahsil etmek istedi. Ancak iş yerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D. karşı tarafa silah çekti.

Saldırganların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.’yi bacağından vurdu. Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle iş yerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., bir başka cadde üzerindeki iş yerinin bahçesine girerek yere yığıldı. Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAYIT CİHAZI SÖKÜLDÜ İDDİASI

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralıları ise muhafaza altına aldı. Darp edilerek başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe’deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.