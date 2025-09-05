Silifke'de yöresel lezzet yarışması

Mersin'in Silifke ilçesinde, 52. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında 10 kadının katıldığı yöresel lezzet batırık için yarışma düzenlendi.

Silifke Belediyesi'nce Demokrasi Parkı'ndaki etkinlikte katılımcılar, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı.

Batırıkların lezzet, aroma, kıvam ve servisini inceleyen jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren kadınlara para ödülü verildi.

Yarışma öncesi yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de gösteri sundu. Belediye ekiplerince hazırlanan 500 kişilik batırık, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, katılımcılara teşekkür etti.

İlçede bu yıl 52. kez düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali, çeşitli etkinliklerle devam edecek.