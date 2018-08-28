Simge Sağın'ın bitmeyen tatili

Bu yaza damgasını vuran 'Ben Bazen' adlı albümü ile adından sıkça söz ettiren Simge Sağın, çekimlerinin ardından tatile çıktı. Gittiği bir mekanda 'Miş Miş' şarkısınının çaldığını duyunca dayanamayıp şarkıya eşlik etti