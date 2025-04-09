Simge Tertemiz nafaka davası için adliyeye gitti

2011 - 2014 arasında evli kaldığı Murat Kadıoğlu'ndan Kayra adında bir oğlu bulunan emekli model Simge Tertemiz, 12 yıldır oğlu için eski eşinden istediği nafaka davasının ilk duruşması için adliyeye gitti.

"BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Simge Tertemiz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Günaydın, bugün benim için çok önemli bir gün. Daha doğrusu oğlum Kayra için 12 yıldır süren nafaka davası için... Bugün ilk defa duruşmaya tanıklarımla beraber çağırıldık. Çok ama çok umutluyum. Bir anne olarak ben elimden geleni ve fazlasını her zaman yapmaya hazırım fakat bu oğlumun hakkı ve onun davası. Bu davalar açıldığında henüz bebekti. Hiçbir zaman pes etmedim, oğlumun hakkını aradım. Çünkü er ya da geç hakkını alacağımdan şüphem yok. 12 senedir çabalıyorum şimdi zafer bayrakları asmak istiyorum. Önce yüce Allah'ın sonsuz adaletine sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine haklı ve mağdurun yanında olacağına er ya da geç adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Güzel haberleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum.