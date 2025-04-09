Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Simge Tertemiz nafaka davası için adliyeye gitti - Magazin haberleri

        Simge Tertemiz nafaka davası için adliyeye gitti

        Manken ve oyuncu Simge Tertemiz, 12 yıldır oğlu Kayra için eski eşi Murat Kadıoğlu ile nafaka mücadele yaşıyor. Tertemiz, Kadıoğlu'na açtığı nafaka davasının ilk duruşmasına katılmak için adliyeye gitti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 13:06 Güncelleme: 09.04.2025 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nafaka davası için adliyeye gitti
        ABONE OL

        2011 - 2014 arasında evli kaldığı Murat Kadıoğlu'ndan Kayra adında bir oğlu bulunan emekli model Simge Tertemiz, 12 yıldır oğlu için eski eşinden istediği nafaka davasının ilk duruşması için adliyeye gitti.

        "BUGÜN BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN"

        Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulunan Simge Tertemiz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Günaydın, bugün benim için çok önemli bir gün. Daha doğrusu oğlum Kayra için 12 yıldır süren nafaka davası için... Bugün ilk defa duruşmaya tanıklarımla beraber çağırıldık. Çok ama çok umutluyum. Bir anne olarak ben elimden geleni ve fazlasını her zaman yapmaya hazırım fakat bu oğlumun hakkı ve onun davası. Bu davalar açıldığında henüz bebekti. Hiçbir zaman pes etmedim, oğlumun hakkını aradım. Çünkü er ya da geç hakkını alacağımdan şüphem yok. 12 senedir çabalıyorum şimdi zafer bayrakları asmak istiyorum. Önce yüce Allah'ın sonsuz adaletine sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adaletine haklı ve mağdurun yanında olacağına er ya da geç adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Güzel haberleri paylaşmak için sabırsızlanıyorum.

        Simge Tertemiz, sözlerine şöyle devam etti; "Tek başına bir anne olarak çocuğumu elimden geldiğince en iyi şartlarda büyüttüm, okuttum, ahlaklı, terbiyeli, Allah sevgisi olan ve korkusu olan, vatana millete hayırlı bir birey bir evlat olması için varımı yoğumu döktüm. Yeri geldi çok zorlandım, yeri geldi çok feragat ettim. Fakat annelik görevim olan tüm sorumluluklarımı yerine getirdim. Canım pahasına getirmeye devam edeceğim günümüz şartlarında çok zorlansam da... Ben bunca şeyin üstesinden gelirken davacı olduğum babadan da geçmiş 12 yıl manen ve madden her anlamda yoksun. Bıraktığı evladına bari madden bir bedel olarak çocuğumun geleceği ve refahı için nafaka talebim çok görülmemeli. Artık karara çıkmalı... Lütfen artık lütfen..."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #simge tertemiz
        #Murat Kadıoğlu
        #Kayra Kadıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Fed'den acil faiz indirimi gelir mi?
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        Köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten düştü!
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        "AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız nedeniyle ABD ile masaya oturmamız gerekiyor"
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        'Kız kaçırma' kavgası! Aileler silahlarını çekti! Ölü ve yaralılar var!
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        Trump’ın tarifeleri Apple’ı sarstı, Microsoft zirveye yerleşti
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Vücudunuzun gizli tepkilerini bu diyetle ortaya çıkarın!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak