Sina çölü nerede? Sina çölü hangi şehirde, ülkede?

SİNA ÇÖLÜ NEREDE?

Sina Çölü, Mısır’ın kuzeydoğusunda, Sina Yarımadası’nın büyük bir bölümünü kaplayan geniş ve büyüleyici bir çöl alanıdır. Kuzeyde Akdeniz kıyılarına, güneyde Kızıldeniz’e, batıda Süveyş Kanalı’na ve doğuda İsrail sınırına kadar uzanır. Coğrafi olarak Afrika ile Asya’yı birbirine bağlayan bu yarımada, hem stratejik konumu hem de tarih boyunca taşıdığı kutsal anlamlarla dikkat çeker. Yaklaşık 60.000 kilometrekarelik alanıyla Sina Çölü, kayalık dağ silsileleri, geniş kum düzlükleri ve vadi sistemleriyle çeşitlilik gösterir. Gündüzleri altın rengi ışıklarla parlayan bu bölge, geceleri yıldızlarla dolu bir gökyüzüne dönüşür. Doğanın sessizliğinin ortasında, rüzgârın sesi dışında hiçbir şey duyulmaz; bu da Sina’yı hem mistik hem huzur verici bir atmosferle donatır.

REKLAM

SİNA ÇÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE?

Sina Çölü tek bir şehirde yer almaz; ancak bu coğrafya içinde birkaç önemli merkez vardır. Şarm El-Şeyh, Dahab, Nuweiba, El-Arish ve Saint Catherine bölgenin öne çıkan şehirleridir.Güney Sina’nın gözdesi Şarm El-Şeyh, Kızıldeniz kıyısındaki turistik merkezidir. Dünyanın dört bir yanından dalış meraklılarını çeker. Saint Catherine ise çölde ruhani bir merkez olarak kabul edilir. Burada, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan Sina Dağı (Mount Sinai) ve Azize Katerina Manastırı yer alır. Manastır, 6. yüzyıldan bu yana kesintisiz olarak faaliyet gösteren dünyanın en eski Hristiyan manastırlarından biri olarak bilinir. Kuzeydeki El-Arish şehri ise Akdeniz kıyısında yer alır ve çöl ile denizin buluştuğu sakin bir liman kentidir.

SİNA ÇÖLÜ HANGİ ÜLKEDE? Sina Çölü, Mısır Arap Cumhuriyeti sınırları içinde yer alır. Sina Yarımadası, Mısır’ın hem Asya’ya uzanan tek kara parçası hem de tarih boyunca stratejik öneme sahip bir geçiş noktası olmuştur. Eski çağlardan günümüze kadar Mısır medeniyetinin koridoru sayılan bölge, Musa Peygamber’in halkıyla birlikte çölde geçirdiği 40 yıla konu olmasıyla da kutsal kitaplarda yer bulmuştur. Jeopolitik olarak Sina, hem Ortadoğu hem de Afrika’nın güvenlik, ticaret ve enerji politikalarında kilit bir konuma sahiptir. Günümüzde bölge, Mısır’ın “Güney Sina” ve “Kuzey Sina” olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine ayrılmıştır. Her iki bölge de farklı karakterdedir: güney doğa ve turizmle öne çıkarken, kuzey tarih ve kültürle anılır. SİNA ÇÖLÜ’NE NASIL GİDİLİR? Sina Çölü’ne ulaşmak için en kolay rota Kahire üzerinden Şarm El-Şeyh’e gitmektir. İstanbul’dan Şarm El-Şeyh’e doğrudan uçuşlar bulunur. Uçuş süresi yaklaşık 2,5 saat sürer. Şarm El-Şeyh Havalimanı’ndan araç kiralayarak veya tur operatörleriyle çölün iç kesimlerine ulaşmak mümkündür.