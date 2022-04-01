Sinan Akçıl'dan Serdar Ortaç'a destek

"Serdar bana 'Varisim sensin' diyor" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Caroline Yılmaz ve Sinan Akçıl, birlikte çıkartacakları yeni şarkı öncesinde fotoğraf çekimi için kamera karşısına geçti.

Önceki gün Maslak'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, için övgüler yağdıran Akçıl, klipte asker rolünü canlandıracağını dile getirdi.

"KESİN TUTACAK!"

Sinan Akçıl, "Şarkımız evlenme teklifi gibi bir şey. Söz ve müziği bana ait. Caroline de çok güzel yorumladı. Kesin tutacak bir yaz şarkısı! Klibimiz de 10 gün içince çekilecek." şeklinde konuştu.

"SERDAR BANA 'VARİSİM SENSİN' DİYOR"

Muhabirler, Akçıl'a, Serdar Ortaç'ın, "Ben popun kralıyım!" sözlerini hatırlattı. Ünlü şarkıcı, konuyla alakalı, "Evet, yaptıklarına bakılırsa doğru. Serdar Ortaç bana, 'Varisim sensin' diyor. Çok büyük bir besteci. Hatta ona geçenlerde yapılan bir haber beni çok rahatsız etti ama yapacak bir şey yok. Onu gerçekten pamuklara sarıp, öyle bakmak lazım. 30 yıl emek verdi, o yüzden ona biraz daha saygılı olmak gerekiyor." açıklamasını yaptı.