Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir!

"HER AN BİRİSİYLE EVLENEBİLİRİM"

Basın mensuplarının, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt veren Akçıl, "Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.