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Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir!

Geçtiğimiz nisan ayında oyuncu Burcu Kıratlı'dan ikinci kez boşanan Sinan Akçıl, "Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum, evliliğe sıcak bakıyorum" dedi

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  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Başrolünde genç oyuncu Ecrin Su Çoban'ın yer aldığı "Masal Şatosu: Gizemli Misafir" için önceki akşam gala gerçekleştirildi. Davette çocukların elinden tutarak poz veren Sinan Akçıl, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    "DÖRT ÇOCUK İSTİYORUM"

    Ünlü şarkıcı, "Şu andan itibaren dört çocuk istiyorum. Karar verdim. Kafamda da biri şekilleniyor. Kimden yapacağıma da düşünmeye başlıyordum." diyerek, şaşırttı.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    "HER AN BİRİSİYLE EVLENEBİLİRİM"

    Basın mensuplarının, "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna yanıt veren Akçıl, "Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum." açıklamasını yaptı.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    "DAHA GÜZEL DENEYİMLERE HAZIRIM"

    Burcu Kıratlı ile iki kez dünyaevine girip, ardından yollarını ayırma kararı alan Sinan Akçıl, "Evliliğe sıcak bakıyorum. Evlilik bana uzak değil. Çok güzel bir deneyim yaşadım ama daha güzel deneyimlere hazırım." dedi.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    "BİRAZ FAZLA CESURUZ"

    Öte yandan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl, 15 ay süren süren evliliklerini Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak bitirmişti.

    Kıratlı, mahkeme sonrası "Bir şey söylemeyeceğim. Açıkçası şu an hissizim. Pek de bir şey söylemeye gerek yok. İki boşanma... Biraz fazla cesuruz." ifadelerini kullanmıştı.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    "GÜZEL BİR HİKAYEYDİ"

    Akçıl ise "Zaten beş aydır ayrıydık. Evli gibi değildik. Prosedür gereği bunu yapmak gerekiyordu. Herkes için hayırlısı olsun. Yine bu kapıdan çıkmıştık. Ayrılık her zaman var. Çok özel skandallar falan yok. Hiçbir kırgınlık yok. Çok değerli bir insan. Güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor." demişti.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

    "TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK BİR AYRILIK GÖRECEKSİNİZ!"

    Daha önce Sinan Akçıl'a Burcu Kıratlı ile ikinci kez boşanma kararı almalarıyla ilgili sorular yöneltilmişti. Konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Akçıl, "Denedik ama düzlüğe çıkamadık maalesef. Türkiye’ye örnek olacak bir ayrılık göreceksiniz çünkü sonuçta biz birbirimizi çok sevdik ve bitişi de öyle olmalı diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.
  • Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir! - Magazin haberleri

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