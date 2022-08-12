Sinan Akçıl: Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir!

"GÜZEL BİR HİKAYEYDİ"

Akçıl ise "Zaten beş aydır ayrıydık. Evli gibi değildik. Prosedür gereği bunu yapmak gerekiyordu. Herkes için hayırlısı olsun. Yine bu kapıdan çıkmıştık. Ayrılık her zaman var. Çok özel skandallar falan yok. Hiçbir kırgınlık yok. Çok değerli bir insan. Güzel bir hikayeydi ama her hikayenin bir sonu olabiliyor." demişti.