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Sınavlar iptal mi? Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması!

Koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci bir senedir eğitim ve öğretimlerini uzaktan sürdürmeye çalışıyor. Yüz yüze eğitim için kademeli bir sürecin başlayacağını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem iptal edilen sınavlarla ilgili konuştu. Peki bu dönem de sınavlar iptal olacak mı? Yüz yüze sınav yapılacak mı? İşte Ziya Selçuk'un son dakika açıklaması...

Sınavlar iptal mi? Ziya Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması!

Milyonlarca öğrenci geçen dönem sınavların iptal edilmesi için sosyal medyada kampanya başlatmış ve Bakan Selçuk'un bu duruma kayıtsız kalmaması sonucu sınavlar iptal edilmişti. İkinci dönemin başlaması ile birlikte bu dönem sınav yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ziya Selçuk konu ile ilgili son dakika açıklama yaptı.

SINAVLAR İPTAL Mİ? YÜZ YÜZE SINAV YAPILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise öğrencilerinin yüzde 40'ının yüz yüze sınavlarının tamamlandığına işaret ederek, "Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, Twitter'dan liselerde birinci dönem yapılamayan sınavların 1 Mart'tan itibaren başlatılmasına ilişkin öğrencilere hitaben paylaşımda bulundu.

Açıklamasına, "Sevgili gençler. Emin olun sesinizi duyuyorum ve paylaşımlarınızı okuyorum." sözleriyle başlayan Selçuk, salgın döneminde kararları, eğitimcilerle ve hekimlerle beraber oluşturduklarını, salgının seyrini günlük izlediklerini, neyin riskli, neyin gerekli olduğu konusunda verilere dayalı ortak görüş geliştirdiklerini belirtti.

Bu görüşmeler neticesinde, köy okulları ve ana okullarında yüze yüze eğitime başlandığını, 1 Mart'ta ise ilkokul 1, 2, 3, 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitimlerine başlayacaklarını hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin de sadece sınavlarınızı yüz yüze gerçekleştirebilmemiz için salgın tedbirleri noktasında tüm hazırlıklarımız tamam. Öğrencilerimizin yüzde 40'ı, yani yarıya yakınınız sınavlarını tamamladı zaten. Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme, yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır. Bizim de durumunuzu tespit edip ihtiyaçlarınıza uygun destekleme programları tasarlamamızı engelleyecektir. Gelecek yıllara sorun biriktirmemek için zamanında çalışmak bu yüzden çok kritik.
Kararlarımızda, sağlığınız her zaman önceliğimiz. Desteğiniz ve iş birliğiniz bizim için önemli. Bu günlerin üstesinden hep birlikte gayretle geleceğiz. Siz derslerinize ve sağlığınıza odaklanın, lütfen. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

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