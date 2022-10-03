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İnternet kullanıcılarının objektiflerinden sevimli sincaplar

Sincaplar, minik gövdeleri ve suratlarıyla doğadaki sevimli canlılar arasında gösteriliyor. Peki vahşi doğanın en tatlı ve en hareketli canlılarından olan sincaplara internet kullanıcılarının gözünden bakmaya ne dersiniz?

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  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Pencere kenarındaki yuvada uyuyakalan sincaplar sosyal medyada ilgi gördü.

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Bir sosyal medya kullanıcısı, sıcak havalarda sincapların serinlemesi için dışarıya buz kaseleri bırakmış. Fikri oldukça işe yaramış gözüküyor...

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Sosyal medya kullanıcısının "Sınıfa giderken çataldan çilek yiyen sincap gördüm" sözleriyle paylaştığı kare... 

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Çoraptan yapılan kazakla ısınan minik bir sincap kalpleri fethediyor.
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Cam pencereyi yalayan sincabın görüntüsü sosyal medyayı mest etti. 
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Bir internet kullanıcısının eşi tarafından kaydedilen albino sincap.
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Sincapların da farklı duygular yaşadığını kanıtlayan kareler... 

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    İnternet kullanıcısının arkadaşı 6 yıl önce bir sincabı iyileştirip doğaya bırakmış. Dostunu terk etmeyen sincap kafasına şapka takılmasına bile izin veriyormuş. 
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Son zamanlarda sık sık sincap besleyen bir kişinin kapısında beliren sevimli sincap.

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Ormanlık alanda kurtarılan sincap, evin köpeği tarafından sahiplenilmiş. 

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Ağır yaralı halde bulunduktan sonra sahiplenilen sincaptan bir kare... 
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Kurtarılan bir sincap daha...

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Ağaç kavuğunda yaşamaya başlayan sincap ailesinden sevimli bir kare... 
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Yürüyüş sırasında fark edilen beyaz sincap...
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Karnını doyurduktan sonra masanın üzerinde güneşlenmiş.

     
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    Her sabah kahvaltı için camda beliren sincabın suratı her şeyi anlatıyor... 
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

    İşte diğer kareler...
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı
  • Pencere kenarında ilginç görüntü... Sosyal medyada paylaşıldı

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