Sındırgı’da 3,8 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı
Giriş: 29.10.2025 - 23:36 Güncelleme: 29.10.2025 - 23:36
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi (AFAD) verilerine göre, saat 22.47’de merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.01 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Fotoğraf: DHA
