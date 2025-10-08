Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu oldu!

Milli sporcu Sinem Kökten, Hollanda'nın Assen kentinde düzenlenen Büyük Kadınlar Pool Bilardo Avrupa Şampiyonası'ndaki 9 Top disiplininde zafere ulaştı.

Turnuvanın başından bu yana üstün bir oyun ortaya koyan Kökten, yarı finalde Finlandiyalı rakibi Riikka Väyrynen’i mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise İsveçli rakibi Ulrika Andersson’u 6-1 gibi net bir skorla geçerek altın madalyaya uzandı.

10 Top disiplininde de Avrupa şampiyonu olan milli sporcu, bu başarısıyla çifte zafer elde ederek kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşadı.