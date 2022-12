İçinde bir anlatıcı vardı.

Hikâye anlatan adam olmalıydı.

Her sohbette insanların gözü önünde olanları anlatıyordu.

Yaşarken gülünmeyene, Yılmaz Erdoğan anlatınca gülünüyordu.

Ancak anlatmak için her zaman uygun bir zemin bulamıyordu.

O zemini her zaman bulamaması üzerine yazdı, yazdı, yazdı...

Sonra da yazdıklarını cebine koydu.