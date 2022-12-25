Çocuk yaşlarında peşinden koşmaya başladığı hayalleri, zaman zaman beğenilmemekten, işsizlikten ve parasızlıktan yerle yeksan olsa da her defasında imkânsızlıkları ve zorlukları yılmaz kişiliğiyle bertaraf etti. Ardından da bol ödüllü yazar, senarist, yönetmen, oyuncu ve öğrenci yetiştiren öğretmen gerçekliğine uzandı.

Öğrencilerine de hep şu öğretiyi aşıladı / aşılıyor; "Yaz... Yazan kendi kaderini de yazar. Yazarsanız birçok kişiye de ekmek kapısı açarsınız. Sadece oyuncu olursanız evde iş beklersiniz"...