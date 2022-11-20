Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları

THE HUMANS (2021)



Stephen Karam’ın kendi yazdığı aynı adlı tiyatro oyunundan uyarladığı film Şükran Günü yemeğinde, aile arasında geçiyor. Belki göze çarpan belirgin bir sorun yok ama baba Erik Blake’de (Richard Jenkins) eve girer girmez fark ettiğimiz bir tedirginlik var. Erik’in kızı Brigid ile sevgilisi Richard’ın New York’ta henüz yeni tuttuğu iki katlı bir apartman dairesindeyiz. İçeride bir masa, birkaç sandalye dışında çok fazla eşya yok. Film ilerledikçe, Erik mutsuz ve sorunlu bir ana karakter olarak diğer aile üyelerinin arasından sivriliyor. Dahası kızının yaşayacağı apartman dairesinin onu giderek daha çok rahatsız ettiğini hissediyoruz. Tüm filmin temelde korkular ve kaygılar üzerine olduğu söylenebilir. Şükran Günü gibi aile buluşmalarında amaç olumsuz duyguları en azından bir süreliğine ortadan kaldırmak ve moral tazelemektir. Ama Blake ailesi için tam tersi oluyor. Bir noktadan sonra sorunlarını birbirlerinden saklayamaz hale geliyorlar.