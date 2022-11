Sinema tarihinin unutulmaz yemek buluşmaları

AND THEN THERE WERE NONE (1945)



Agatha Christie’nin Türkiye’de “10 Küçük Zenci” olarak da bilinen romanı sinemaya birkaç kez uyarlandı. Usta Fransız sinemacı Rene Clair’in yönettiği film, genelde en iyisi olarak kabul edilir. Benzer birçok polisiye filmin öncüsü bile sayılabilir. Birbirini hiç tanımayan 8 kişi, bir adaya davet edilir. Ev sahibi ortada yoktur. Akşam yemeğinde ilk cinayet işlenir. Herkesin şüphelendiği kişi, ikinci cinayetin kurbanıdır. Film İngiltere’de ‘Ten Little Indians’ adıyla gösterime girmişti.