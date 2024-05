10. NINE TO FIVE (9’DAN 5’E)

1980 yapımı bu filmde cinsiyetçi, yalancı, ikiyüzlü ve bencil bir yönetici olan Franklin Hart, bağnaz bir kadın düşmanıdır. Onun işyerindeki sözlü tacizlerinden ve davranışlarından bunalan üç kadın, bir gece barda buluştuklarında Hart’ın hayatını nasıl mahvedecekleri üzerine plan yapmalarını anlatır. Film, 1 saat 40 dakika uzunluğundadır.

IMDb puanı: 6.9/10