1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan mücadelelerin anısına kutlanır. İlk kez 1886 yılında, Chicago'da işçilerin 8 saatlik iş günü talebiyle düzenlediği grev ve mitinglerle ortaya çıkan bu günün koşullarını daha iyi anlamayı sağlayabilecek birçok konu sinemaya aktarıldı. İşte, işçi ve emek temalı izleyebileceğiniz bazı filmler...