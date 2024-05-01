Sinemanın gücüyle 1 Mayıs: İşçi ve emek temalı 12 film önerisi!
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı; işçi haklarının savunulması, işçi sınıfının birlik ve dayanışmasının vurgulanması için önemli bir gün olarak kabul edilir. Bununla birlikte, sinema genel olarak insanların hayatlarında yaşadığı zorlukları da konu alan bir sanat dalı olduğundan işçi sınıfının yaşadığı zorlukları da filmlerde konu olarak işler. İşte, sizin için işçi ve emek temasına sahip olan izleyebileceğiniz 12 film önerisi!
1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı, dünya genelinde işçi sınıfının hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan mücadelelerin anısına kutlanır. İlk kez 1886 yılında, Chicago'da işçilerin 8 saatlik iş günü talebiyle düzenlediği grev ve mitinglerle ortaya çıkan bu günün koşullarını daha iyi anlamayı sağlayabilecek birçok konu sinemaya aktarıldı. İşte, işçi ve emek temalı izleyebileceğiniz bazı filmler...
1. METROPOLIS
İlk uzun metrajlı bilimkurgulardan olan 1927 yapımı filmin konusu; 2000’li yıllarda geçen bir dünyada, işçilerin zorlu bir hayat sürdüğü fakat yöneticilerin rahat yaşamı üzerinedir. Filmde, yer altı dünyasındaki işçilerin durumunu gören Metropolis şehrinin en zenginlerinden Freder’in, işçilere yardım etmek istemesiyle işler karışır. İki dünya savaşı sırasında Avrupa’da yaşanan sınıf çatışmalarını yansıtan film 2 saat 33 dakika uzunluğundadır.
IMDB puanı: 8.3/10
2. BLACK FURRY (SİYAH ÖFKE)
Michael Curtiz'in yönettiği 1935 yapımı bu filmde göçmen bir kömür madencisi, kendisini işçilerle maden sahipleri arasındaki sert bir iş anlaşmazlığının ortasında bulur. 1 Oscar’a aday gösterilen film 1 saat 34 dakika uzunluğundadır.
IMDB puanı: 6.5/10
3. MODERN TIMES (ASRİ ZAMANLAR)
1936 yapımı bu filmde Charlie Chaplin, 1930’lu yıllardaki ekonomik kriz dönemindeki emekçilerin durumunu sinemaya aktardı. Filmin hem senaryosunu hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlenen Chaplin, üretimde verimliliği artırmak adına insanın makinenin bir parçası haline getirilmesini eleştiriyor. Makineleşmenin birçok insanı işsiz bırakmasından duyduğu endişeyi yansıttığı film toplam 1 saat 27 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.5/10
4. LADRI DI BICICLETTE (BİSİKLET HIRSIZLARI)
Vittorio De Sica'nın yönettiği 1948 yapımı filmde savaş sonrası İtalyası’nda kendisine zar zor bisikletiyle yapabileceği bir iş bulan 2 çocuk babası Antonio’nun bisikleti çalınır ve bisikletini bulamazsa tekrardan işsiz kalacaktır bu yüzden oğluyla birlikte bisikletini aramaya başlar. İtalyan Yeni Gerçekçiliği akımının öncü filmlerinden olan bu film, 1 saat 29 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.3/10
5. SALT OF THE EARTH (TOPRAĞIN TUZU)
Herbert J. Biberman'ın yönettiği 1954 yapımı filmde Juan Chacón, Rosaura Revueltas ve Will Geer, çinko madeninde genel grev çağrısı yapan Meksikalı işçileri canlandırıyor. Film, 1 saat 34 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.4/10
6. LA CLASSE OPERAIA VA IN PARADISO (İŞÇİ SINIFI CENNETE GİDER)
Elio Petri tarafından yönetilen 1971 yapımı filmde, fabrikanın en verimli işçisi Lulu Massa’nın sınıf bilinci kazanma sürecine odaklanır. İşverenlerin örnek gösterdiği Lulu, çalışma koşullarından şikâyetçi olan diğer işçilerden tepki gören Lulu bir iş kazasında parmağını kaybedince hayatı değişmeye başlar. Bununla birlikte film, 1 saat 35 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.5/10
7. TOUT VA BIEN (HER ŞEY YOLUNDA)
Fransız yönetmen Jean-Luc Godard’ın, Jean-Pierre Gorin’le birlikte yazıp yönettiği 1972 yapımı film, sosis fabrikasında gerçekleşen bir grevi konu alır. Fabrika müdürünü rehin alan işçiler, işveren ve sendikadan ücret artırımı ve daha iyi çalışma koşulları istemektedir. Bu sırada Fransa’da bir basın kuruluşunun temsilcisi olarak çalışan Amerikalı gazeteci Suzanne ve eşi Jacques grev sırasında fabrikaya gelince işçilerle röportaj yapar ve onları anlamaya başlar. Film, 1 saat 35 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.5/10
8. BLUE COLLAR (MAVİ YAKALI)
Taxi Driver’ın senaryosuyla adını duyuran Paul Schrader’in yönetmen olarak imza attığı ilk yapım olan 1978 tarihli filmde, mali açıdan zor durumda olan üç otomotiv fabrikası işçisinin, kendi sendikalarından hırsızlık yapmaya çalıştıklarında yolsuzluğu keşfetmeleri ve isteksizce bu bilgiyi şantaj için kullanmaya karar vermeleri anlatılır. Bununla birlikte film toplamda 1 saat 54 dakika sürer.
IMDb puanı: 7.5/10
9. NORMA RAE
1979 yapımı olan bu filmde genç, bekar bir anne ve tekstil işçisi, tüm sorunlara ve tehlikelere rağmen fabrikasının sendikalaşmasına yardım etmeyi kabul eder. Ayrıca, 2 Oscar kazanan bu film, 1 saat 54 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.3/10
10. NINE TO FIVE (9’DAN 5’E)
1980 yapımı bu filmde cinsiyetçi, yalancı, ikiyüzlü ve bencil bir yönetici olan Franklin Hart, bağnaz bir kadın düşmanıdır. Onun işyerindeki sözlü tacizlerinden ve davranışlarından bunalan üç kadın, bir gece barda buluştuklarında Hart’ın hayatını nasıl mahvedecekleri üzerine plan yapmalarını anlatır. Film, 1 saat 40 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.9/10
11. SILKWOOD
1983 yapımı olan bu filmde, bir plütonyum işleme tesisinde çalışan bir işçiye, tesisteki işçi güvenliği ihlallerini ifşa etmesini önlemek için kasıtlı olarak mikrop bulaştırılmasını konu alıyor. Karen Silkwood adlı bir işçinin gerçek hayatını anlatan bu filmin başrolü Meryl Streep tarafından canlandırılıyor. 5 Oscar'a aday gösterilen bu film, 2 saat 11 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.1/10
12. I, DANIEL BLAKE (BEN, DANIEL BLAKE)
2016 yapımı filmde 59 yaşındaki bir marangoz, kalp hastalığından dolayı doktora gidiyor ve doktor çalışmaması gerektiğini söyleyince devlete istihdam ve destek ödeneği için başvuruyor. Yüzeysel bir muayenenin sonunda çalışabilir raporu verilen Daniel Blake’in, bürokratik güçlerle mücadele etmek zorunda kaldığı film, 1 saat 40 dakika uzunluğundadır. Ayrıca filmin 1 BAFTA ödülü bulunuyor.
IMDb puanı: 7.8/10
Kaynak: IMDb
Fotoğraf kaynakları: IMDb