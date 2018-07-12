Askerlik yeri sorgulama 98/3 celp dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Askerlik yerleri Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos 2018 er celbinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. 98/3 Ağustos er celbi sınıflandırılmış yükümlülük sonuçları e-devlet üzerinden öğrenilebilir. İşte sınıflandırılmış yükümlülük sonuçlarını öğrenme linki...

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜLÜK SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ağustos 2018 er celbinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-devlet üzerinden açıklandı. E-Devlet'e giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

SINIFLANDIRILMIŞ YÜKÜMLÜLÜK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ASKERLİK YERLERİ HENÜZ BELLİ OLMADI

Askerlik yerlerinin belli olacağı tarih büyük merakla bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz e-Devlet'ten sorgulanabiliniyor.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi için ilk olarak e-Devlet sistemine e-Devlet şifresi, T.C. Kimlik Kartı, mobil imza, e-İmza veya internet bankacılığı yöntemlerinden biriyle giriş yapmak gerekmektedir. Giriş işleminin ardından arama kutucuğuna "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazmak yeterlidir. Açılan ekranda, vatandaşın görev yapacağı askeri birliğin detayları yer almaktadır.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AĞUSTOS 2018 ER CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YÜKÜMLÜLERE AİT DUYURU

1. Ağustos 2018 er celp döneminde silâhaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayili askerlik kanunu’nun 45’inci maddesi uyarinca müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Ağustos 2018 er celp döneminde;

A. 1998 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2018 olanlar,

B. Celp dönemi Ağustos 2018 olmadiği halde, ağustos 2018 celp döneminde silâhaltina alinmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

C. Yasal nedenlerle askere sevkleri tehir edilenlerden sevk tehir şartlarini kaybettiklerinden Ağustos 2018 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.

3. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 09 temmuz 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarini ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakini alabileceklerdir.

4. Ağustos 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:

A. Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 09 - 27 temmuz 2018,

(2) E-devlet üzerinden 09 - 26 temmuz 2018 tarihlerinde yaptirabileceklerdir.

B. İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

(1) Askerlik şubelerinden 01 - 11 eylül 2018,

(2) E-devlet üzerinden 01 - 10 eylül 2018 tarihlerinde yaptirabileceklerdir.

C. Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.

5. Ağustos 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 27 Temmuz 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 11 Eylül 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine taninan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.

6. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.

7. Yükümlüler bu duyuru metnine www.asal.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.