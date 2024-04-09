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        Kapıkule'de ikisi otomobil bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilin bagajından 2, arka koltukların arkasından da 1 düzensiz göçmen çıktı. Göçmenler Göç İdaresi'ne teslim edilirken sürücü gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 09:53 Güncelleme: 09.04.2024 - 09:53
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        Sınır kapısında bagajda yakalandılar!
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde 3 düzensiz göçmen yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

        Bu kapsamda Kapıkule Sınır Kapısı'nın çıkış peronunda şüphe üzerine kontrol edilen bir otomobilde arama yapıldı.

        SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Aramada, biri aracın arka koltukları arasına gizlenen, 2'si de bagajda Suriye uyruklu 3 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, Göç İdaresine teslim edildi.

        Otomobil sürücüsü N.İ. ise gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan N.İ. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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