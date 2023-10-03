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        Palamut avındaki düşüş lakerda fiyatını 800 liraya kadar yükseltti

        Sinop'ta palamut ve toriğin (iri palamut) dilim şeklinde kesilip salamura edilerek kavanozlara konulmasıyla hazırlanan "lakerda"nın kilogramı, palamut avındaki düşüş nedeniyle 800 liraya kadar çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 14:36
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        Palamut avındaki düşüş lakerda fiyatını 800 liraya kadar yükseltti
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        Sinop'ta palamut ve toriğin (iri palamut) dilim şeklinde kesilip salamura edilerek kavanozlara konulmasıyla hazırlanan "lakerda"nın kilogramı, palamut avındaki düşüş nedeniyle 800 liraya kadar çıktı.

        Karadeniz'de 1 Eylül'de başlayan av sezonunda balıkçılar, palamuttan umduğunu bulamadı.

        Kentte uzun yıllardır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, palamudun çok az miktarda avlandığı bir sezon yaşadıklarını söyledi.

        Palamut azlığı sebebiyle lakerdayı torikten yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Gündoğdu, yaşanan olumsuzlukların fiyatları da yükselttiğine işaret etti.

        Bir kavanoz lakerdanın 800 liradan alıcı bulduğuna dikkati çeken Gündoğdu, "Bu sezon çok fazla yapmıyoruz. Çünkü balık çok az. Talep çok ama bu taleplere yetişemiyoruz. Balığın bu kadar az olması hem bizi hem de vatandaşı olumsuz etkiledi." dedi.

        Gündoğdu, sezonun kalan bölümünde de palamut avcılığından pek umutlu olmadıklarını sözlerine ekledi.

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