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        Sinop'ta Karma El Sanatları Sergisi açıldı

        Sinop'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 16:05 Güncelleme: 03.11.2023 - 16:08
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        Sinop'ta Karma El Sanatları Sergisi açıldı
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        Sinop'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı yapıldı.

        Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışına Vali Mustafa Özarslan ve eşi Reva Beray Özarslan, Sinop Belediye Başkan Vekili Önder Serdar Öztürk ile kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

        Özarslan, burada yaptığı konuşmada, günümüzde güçlü bir ülkenin üç bileşeni bulunduğunu dile getirerek, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Bu kapsamda kadınların üretim ve istihdama katkılarının güçlendirilmesinde kurslarımızın önemli rolü var. Kadınlarımız bu kurslarla eğitim, üretim ve ekonomik güçlerini bir araya getiriyor." dedi.

        Kadınların ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitimsel açıdan hayata daha güçlü tutunabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Özarslan, "Türkiye Yüzyılı'nı kadınlarımızın desteğiyle inşa edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hepimizin ortak hayalini, ortak geleceğini ifade ediyor. Bu milli bir vizyondur. Atalarımızdan, geçmişimizden aldığımız ülkemizi 2023'e nasıl birlikte getirdiysek, inşallah Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılındaki hedeflerine de yine hep birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren ise giyim, resim, nakış, iğne oyası ile peşkir dokuma kurslarının sürdüğünü dile getirerek, "Bu kursların tamamı kadınlarımızdan oluşuyor. 60 civarında kursiyerlerimiz bulunuyor. Burada yeteneklerini sergileyen kursiyerlerimizle farkındalık oluşturmak amacıyla Cumhuriyet'in yıl dönümünde karma sergimizi açmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kursiyerlere teşekkür belgesi verildi, ardından serginin açılışı yapıldı.

        Serginin açılışından sonra yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, "Taş Mektep" adlı film izlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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