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        Sinop'ta umuma açık yerler ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı

        Sinop'ta umuma açık mekanlar ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 17:14 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:18
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        Sinop'ta umuma açık yerler ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı
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        Sinop'ta umuma açık mekanlar ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık ve eğlence merkezlerine yönelik yapılan eş zamanlı denetimde 110 kişi ve 44 iş yeri denetlendi.

        Altmış bir personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 6 kişi ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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