Sinop'ta umuma açık yerler ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı
Sinop'ta umuma açık mekanlar ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.
Sinop'ta umuma açık mekanlar ve eğlence merkezlerine yönelik denetim yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki umuma açık ve eğlence merkezlerine yönelik yapılan eş zamanlı denetimde 110 kişi ve 44 iş yeri denetlendi.
Altmış bir personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 6 kişi ve 3 iş yerine idari para cezası uygulandı.
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