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        Sinop'ta 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı

        Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerleri anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:47 Güncelleme: 30.11.2023 - 12:03
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        Sinop'ta 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerler anıldı
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        Sinop'ta 30 Kasım 1853'teki Rus donanması baskınında şehit düşen askerleri anma töreni düzenlendi.

        Sinop Müzesi'nin bahçesindeki tören, Vali Mustafa Özarslan ve Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın Şehitler Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

        Ardından askerler tarafından saygı atışı yapılarak saygı duruşunda bulunuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalarla son buldu.

        İskele Meydanı'nda gerçekleştirilen programda da Vali Özarslan, şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

        Bir hafta sürecek anma etkinlikleri kapsamında kentte çeşitli programlar düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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