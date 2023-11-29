Sinop'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Sinop'un Boyabat ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Hüseyin K'nin (75) kullandığı 37 EF 89 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Mükerrem K. (72) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.