Sinop'ta "yaşlılar" üniversite sıralarıyla buluşmanın heyecanını yaşıyor

GÖKHAN GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop'ta hayata geçirilen "3. Yaş Üniversitesi" projesiyle yaşlılar "üniversiteli" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" verilerine göre yüzde 20,01 ile yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta, Valilik koordinesinde 60 yaş ve üzeri için bir proje hayata geçirildi.

"3. Yaş Üniversitesi" adlı proje ile 200'ü aşkın yaşlı kişi, Sinop Üniversitesinde öğrenime başladı.

Aralarında daha önce üniversiteye gitmemiş kişilerin de bulunduğu proje yararlanıcılarını akademisyenler "kıdemli öğrenciler" olarak tanımlarken 60 yaş ve üzeri vatandaşlar şehrin farklı noktalarından otobüslerle alınarak Sinop Üniversitesi kampüsüne getiriliyor.

Burada teorik ve pratik olarak 50 farklı derste eğitim alan "kıdemli öğrenciler" üniversite sıralarıyla buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, AA muhabirine, Sinop’un yaşlı nüfus bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde yer aldığını söyledi.

Bu anlamda ileri yaştakilere katkı sağlamak ve onları hayata bağlamak amacıyla güzel bir projeyi Valilik koordinesinde hayata geçirdiklerini anlatan Taşdemir, yaşlıların projeye gösterdikleri ilginin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

- Dersler yaşlıların taleplerine göre oluşturuldu

Projeyle aynı zamanda ileri yaştaki vatandaşların bilgi ve birikimlerinden de faydalandıklarını aktaran Taşdemir şöyle konuştu:

"Projede üniversitedeki akademisyenlerimizi istihdam ediyoruz. Hiçbir ücret almadan üniversitemizdeki hocalarımız, akademik personelimiz, öğretim üyelerimiz haftanın iki günü büyüklerimize eğitim veriyorlar. İleri yaştaki büyüklerimizi şehirden otobüslerle alıyoruz, üniversitemize getiriyoruz. Burada altı modülde 50’nin üzerinde dersimiz var. Biz daha önceden kayıt yaparken onların da taleplerini dinleyerek ders seçimlerini yaptık."

Arıcılık, fotoğrafçılık, medya okur yazarlığı ve yerel lezzetler gibi farklı dallarda öğrenim gören "kıdemli öğrencilerin" derslere katılımlarının yüksek olduğunu belirten Taşdemir, “Biz aslında yaşlılarımızı, hayata bağlayıcı, onları mutlu edici aktiviteler düşünürken aynı zamanda onlar da bizi motive etmekteler. Onların birikimleri, heyecanları, enerjileri ile güzel bir sinerji ortamı oluşmakta. Çok mutlu olarak geri dönüşler almaktayız." diye konuştu.

Taşdemir, akademik yıl bitiminde kep töreni ile yaşlı öğrencilere sembolik bir mezuniyet belgesi vereceklerini de sözlerine ekledi.

- "Çok mutlu oldum, gerçekten keyifle geliyorum"

Emekli öğretmen 64 yaşındaki Necla Terkan projeden yapılan duyurularla haberdar olduğunu söyledi.

İlgisini çekmesi üzerine başvuruda bulunduğunu belirten Terkan şunları kaydetti:

"Pandemide köye küçük bir ev yaptık. Bahçemde daha güzel ve düzenli meyve ve sebze yetiştirmek için bilgi edinmek istedim. O nedenle geldim. Zaten doğaya çok ilgim var. Ama bilgi eksikliğim olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum, gerçekten keyifle geliyorum. Dikkatlice de dinliyorum. Öğretmenimiz gerçekten çok donanımlı. Hepimize çok faydalı oluyor. Soru cevap yöntemiyle iyi bir eğitim yapıyoruz. Anılar canlanıyor, insanı gençliğe götürüyor. “

Bir diğer emekli öğretmen Cemalettin Bal ise projeye severek ve isteyerek dahil olduğunu vurguladı.

Üç aydır köyde yaşadığını ve haftanın iki günü şehre gelerek derslere katıldığını aktaran Bal, "Hem yıllar sonra görmediğim arkadaşları görüyorum hem de eşim de bu bağ bahçe işlerini çok seviyor, ona destek olmak, kendimi geliştirmek ve boş zamanlarımı değerlendirmek amacıyla böyle bir eğitime katıldım. Dersler gayet güzel. Karşılıklı olarak bilgi ve tecrübeleri aktarıyor arkadaşlarımız. Hocamız eksikleri tamamlıyor. Her şey güzel gidiyor." ifadesini kullandı.