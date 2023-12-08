Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sinop Haberleri

        Sinop'ta 10 bin makaron ele geçirildi

        Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 13:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta 10 bin makaron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada 10 bin makaron bulundu.

        İş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        İkinci el araç piyasasında yeni düzenleme: Fiyatlar ve beklentiler ne olacak?
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        Bakan Koca'dan ambulans müzesi paylaşımı
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla liseli kıza cinsel istismarda işte istenen cezalar!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Gazze'de tepki çeken görüntüler
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        Finlandiya'da mutluluğun sırrı!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Önce kadın, sonra erkek... Yasak aşkta çifte ölüm!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!
        Erkan takip edilecek kadınlar listesinde!

        Benzer Haberler

        Gerze'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Gerze'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
        Sinop'ta gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı
        Sinop'ta gaziler, tecrübelerini ve anılarını öğrencilerle paylaştı
        Sinop'ta öğrenciler savaş karşıtı karikatürleriyle dünyaya barış mesajı ver...
        Sinop'ta öğrenciler savaş karşıtı karikatürleriyle dünyaya barış mesajı ver...
        İlkokul mezunu emekli mermer ustası yıllar sonra üniversite sıralarıyla bul...
        İlkokul mezunu emekli mermer ustası yıllar sonra üniversite sıralarıyla bul...
        Gerze'de baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Gerze'de baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
        Boyabat'ta polis tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı
        Boyabat'ta polis tarafından vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı