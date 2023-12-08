Sinop'ta 10 bin makaron ele geçirildi Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Sinop'ta emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir şüpheliye ait adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada 10 bin makaron bulundu.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.