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        Sinop'ta öğrenciler savaş karşıtı karikatürleriyle dünyaya barış mesajı veriyor

        MAHMUT COŞKUN - Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler çizdikleri ve dünya birinciliği elde ettikleri savaş karşıtı karikatürleriyle, barış ve kardeşlik mesajları veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 11:22 Güncelleme: 07.12.2023 - 11:22
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        Sinop'ta öğrenciler savaş karşıtı karikatürleriyle dünyaya barış mesajı veriyor
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        MAHMUT COŞKUN - Sinop'un Boyabat ilçesinde öğrenciler çizdikleri ve dünya birinciliği elde ettikleri savaş karşıtı karikatürleriyle, barış ve kardeşlik mesajları veriyor.

        Boyabat Yaşar Topçu Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görsel sanatlar öğretmeni olarak görev yapan, Boyabat Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Karikatür Atölyesi'nde ve Halk Eğitim Merkezi'nde de eğitim veren Aşkın Ayrancıoğlu, yaklaşık 20 yıldır ilçesinde karikatür konusunda farkındalık oluşturdu.

        İlçede çocuklara karikatürü sevdiren Ayrancıoğlu'nun, en son iki öğrencisi barış mesajı verdikleri karikatürlerle dünya birincisi oldu.

        Katıldığı yarışmalarda çoğu uluslararası 120'nin üzerinde ödülü olan, 2012'de yılın öğretmeni, 2018'de Çin'de dünyanın en iyi mizahçısı seçilen Ayrancıoğlu, AA muhabirine, öğrencilerinin bugüne kadar birçoğu uluslararası olmak üzere 20'si dünya birinciliği, 400'ün üzerinde ödül kazandıklarını söyledi.

        - "Dünyaya barış mesajı verdik"

        İtalya'da Spilimbergo Orta Öğretim Enstitüsü tarafından düzenlenen "Barış ve Hoşgörü" konulu 27. uluslararası karikatür yarışmasında iki öğrencisinin dünya birinciliği ödülü aldığını kaydeden Ayrancıoğlu, bu ödülleri alırken aynı zamanda dünyaya barış mesajı verdiklerini vurguladı.

        Savaşların ve katliamların artık son bulmasını arzu ettiklerini dile getiren Ayrancıoğlu, şöyle konuştu:

        "Dünyadaki savaşlar sürerken öğrencilerimizin özellikle barış konusunda dünya birincisi olan karikatürlerinde buna dikkati çekmeleri çok önemliydi. Özellikle İsrail'in Gazze'deki katliamları sıcaklığını korurken öğrencilerimizin Boyabat'tan bu katliamlara karşı barış çığlığını bütün dünyaya duyurmaları bizim için de gurur verici oldu."

        İtalya'daki yarışmaya ilkokullar kategorisinde katılan ve çizdiği karikatürle birinci olan Defne Demirci de savaşlardan en çok çocukların etkilendiğini ve bu duruma çok üzüldüğünü ifade ederek, "Karikatürümde, savaşa karşı olduğum için uzaydaki astronotun dünyaya barış gelmesi için barış sembolü çizmesini konu ettim." dedi.

        Lise kategorisinde ödül alan Didar Aşkın Ayrancıoğlu ise ulusal ve uluslararası karikatür yarışmalarında 22 ödülü olduğuna işaret ederek, dünya birinciliği elde ettiği eserinde savaş aletlerinin yanarak barış güvercini oluşturmasını çizdiğini anlattı.

        Boyabat BİLSEM Karikatür Atölyesi'nde 2 yıldır eğitim alan Sudem Duran, "Ulusal ödül olarak başarı madalyası ve Türkiye üçüncülüğü kazandım. İlk uluslararası ödülümü Belçika'dan aldım. Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'nda dünya birinciliği kazandım. Çalışmalarıma devam ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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